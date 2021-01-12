Menteşe Belediyesine ‘Sıfır Atık’ belgesi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında yaptığı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yaptıkları ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ başvurusunun Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelenerek sistem üzerinden onaylandığını söyledi.

Başkan Gümüş, “Geri dönüşümün öneminin farkındayız ve bu konuda hassasız. Sıfır atık belgesi, bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum, kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor. Biz bu kriterlerin hepsini tamamladık ve Menteşe Belediyesi olarak başarıyla uyguladık. Bunun sonucunda da tüm hizmet binalarımızın sıfır atık belgesini almaya hak kazandık. Geri dönüşümü çok önemsiyoruz ve bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu nedenle, bu konuda böylesine önemli bir belgeyi almaktan mutlu ve gururluyuz” dedi.

