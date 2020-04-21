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Menteşe Devlet Hastanesi kullanıma hazır

MUĞLA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girmesinin ardından atıl kalan ve daha sonra tadilata giren Menteşe Devlet Hastanesi yakında hastalarını kabul etmeye başlayacak.Muğla’nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girmesi ile atıl duruma düşen Devlet Hastanesindeki tadilat ve onarım çalışmaları tamamlandı.Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer, Menteşe Devlet Hastanesi’nin kullanıma hazır olduğunu, personel alımının yakında başlayacağını söyledi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girmesinin ardından atıl kalan ve daha sonra tadilata giren Menteşe Devlet Hastanesi yakında hastalarını kabul etmeye başlayacak.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde uzun yıllar hizmet verdikten sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete girmesi ile atıl duruma düşen Devlet Hastanesindeki tadilat ve onarım çalışmaları tamamlandı.
Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer, Menteşe Devlet Hastanesi’nin kullanıma hazır olduğunu, personel alımının yakında başlayacağını söyledi. Ayrıca hastanenin bahçesine uzun yıllar hizmet etmesi için sembolik olarak Yatağan’dan getirilen asırlık zeytin ağacı dikildi.
Menteşe Devlet Hastanesi’nin kullanıma hazır olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü İskender Gencer yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıldan bu yana hastanenin hizmete girmesi için uğraşıyorduk. Hastanenin son eksiklerini de tamamladık. Hastanemiz açılışa hazır durumda. Yakında personel ataması yapılacak. Bu hastane yılların hastanesi. Daha nice yıllar olması nedeniyle ölümsüz ağaç denilen zeytin ağacını bunun sembolü olarak diktik. Tüm Muğla’ya hayırlı olsun. Tüm hayırseverler adına, çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Muğla’da korona virüs test sonuçları 1 saat içinde alınacak"
Gencer, "Dünyada, ülkemizde, Muğlamızda korona virüsle mücadele veriliyor. Bundan 1 ay önce numuneleri Ankara’ya gönderiyorduk tahlil için. Son 15 günde bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla Muğla’da kendi tahlillerimizi kendimiz yapabilecek duruma geldik. Bizim yaptığımız tahlil 6 saat sürüyordu. Sayın valimizden korona virüs test sonucunu 1 saat içinde veren cihazı Muğla’mıza kazandırılması için talep ettik. Yapılan girişimlerden sonra Muğla’da korona virüs test sonuçlarını 1 saat içinde alacağız” diye ifade etti.

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Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
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