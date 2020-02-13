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Menteşe evleri kanalizasyona kavuşuyor

MUĞLA HABERLERİ  | 13.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon alt yapısı bulunmayan ve 3 bin kişinin yaşadığı Menteşe ilçesinin yeni yerleşim birimi Menteşe Evlerinde kanalizasyon hattı için çalışmalara başladı.MUSKİ ekipleri tarafından devam eden ve yaklaşık 3 bin vatandaşına hizmet sunacak olan altyapı çalışmaları kapsamında, bölgenin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için Terfi Merkezi, 450 metre terfi hattı ve 750 metre şebeke hattı imalatı tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon alt yapısı bulunmayan ve 3 bin kişinin yaşadığı Menteşe ilçesinin yeni yerleşim birimi Menteşe Evlerinde kanalizasyon hattı için çalışmalara başladı.
MUSKİ ekipleri tarafından devam eden ve yaklaşık 3 bin vatandaşına hizmet sunacak olan altyapı çalışmaları kapsamında, bölgenin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için Terfi Merkezi, 450 metre terfi hattı ve 750 metre şebeke hattı imalatı tamamlandı. Bunun yanı sıra bölgede 2 Bin 100 metre kanalizasyon şebeke hattının yapımına devam ediliyor.
Konu ile ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Menteşe ilçesinde kanalizasyon alt yapı sistemi bulunmayan mahalle ve sokaklarda MUSKİ ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Karamehmet Mahallesi’ne bağlı yeni yerleşim bölgelerinden birisi olan Menteşe Evleri’nde kanalizasyon hattı mevcut değildi. Kanalizasyon hattı bulunmayan Menteşe evleri için plan ve programlar hazırlanarak çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında bölgenin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için MUSKİ ekipleri tarafından Terfi Merkezi, 450 metre Terfi hattı ve 750 metre şebeke hattı imalatı tamamlandı. Bunun yanı sıra bölgede 2 Bin 100 metre kanalizasyon şebeke hattının yapımına devam ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri, dayanıklı ve dünya standartlarına uygun, uzun yıllar güvenle kullanacakları kanalizasyon alt yapı sistemine sahip olacaklar” denildi.

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