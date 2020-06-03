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Menteşe İlçe Emniyet Müdürü İsa Sarı göreve başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.06.2020 16:49 | Son Güncelleme

Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Menteşe İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan İsa Sarı görevine başladı.Muğla’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsa Sarı Menteşe İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından hafta başında görevine başladı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürü İsa Sarı göreve başladı

Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden Menteşe İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan İsa Sarı görevine başladı.
Muğla’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İsa Sarı Menteşe İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından hafta başında görevine başladı. Daha önce Muğla’da Çocuk Şube Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan İsa Sarı yaptığı açıklamada, "Muğla’da 6 yıldır değişik birimlerde görev yapıyorum. Pazartesi günü itibariyle Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevime başladım. Yeni görevimizde de halkımızla birlikte huzurlu bir Muğla için çalışacağız" dedi.

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