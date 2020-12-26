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Menteşe, yeni yıla hazır

MUĞLA HABERLERİ  | 26.12.2020 16:25 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala kentin cadde ve sokaklarını ışıl ışıl yılbaşı süsleriyle donattı.

Menteşe Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala kentin cadde ve sokaklarını ışıl ışıl yılbaşı süsleriyle donattı. Menteşe Belediyesi tarafından yapılan yılbaşı süslerini beğeniyle karşılayan vatandaşlar, sık sık hatıra fotoğrafı çekiliyor.
Başkan Gümüş yeni yıla sayılı günler kala, Menteşe halkına umut vermek istediklerini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kentimizin cadde ve sokaklarını yılbaşı süsleriyle donattık. Vatandaşlarımızın sık sık kullandığı, sirkülasyonun yoğun olduğu Sınırsızlık Meydanı, Turgutreis Caddesi ve yenilenen yüzüyle, Kurşunlu Meydanı ve İnsan Hakları Parkını yılbaşı süsleriyle donattık. 2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Umarım yeni yıl umutların yenilendiği sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olur” dedi.

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