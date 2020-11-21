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Menteşe’de 725 hane için kanalizasyon hattı yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.11.2020 12:36 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi “Menteşe Konutları” bölgesindeki 725 hane için yeni kanalizasyon hattı yaparak bölgenin arıtma problemini ortadan kaldırıyor.Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri “Menteşe Konutları” bölgesine yeni kanalizasyon hattı yaptı.Çalışmalar Kısa Sürede Tamamlanıp Hatlar Vatandaşların Hizmetine SunulacakEvlerde ortaya çıkan atık suyun tahliyesi ve çevre temizliği için büyük önem taşıyan kanalizasyon hatlarının tamamlanması ile birlikte Menteşe konutlarının büyük bir eksiği ortadan kalkıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi “Menteşe Konutları” bölgesindeki 725 hane için yeni kanalizasyon hattı yaparak bölgenin arıtma problemini ortadan kaldırıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri “Menteşe Konutları” bölgesine yeni kanalizasyon hattı yaptı.
Çalışmalar Kısa Sürede Tamamlanıp Hatlar Vatandaşların Hizmetine Sunulacak
Evlerde ortaya çıkan atık suyun tahliyesi ve çevre temizliği için büyük önem taşıyan kanalizasyon hatlarının tamamlanması ile birlikte Menteşe konutlarının büyük bir eksiği ortadan kalkıyor. Bin 430 metre uzunluğundaki hat ile birlikte bölgede 725 abone kanalizasyon alt yapısına kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında 34 adet parsel baca imalatının 16’sı tamamlanırken, kanalizasyon hatlarının evlere bağlantıları da devam ediyor. Bunun yanı sıra hatların yapımı için kazılan bölgelerdeki üst yapı çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar sırasında bozulan yol, beton, parke ve kaldırımlar yenileniyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

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