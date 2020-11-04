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Menteşe’de ata tohumu buğdaylar toprakla buluştu

MUĞLA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:42 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi’nin ‘Geleceğimiz için üretiyoruz’ projesi kapsamında ata tohumu-karakılçık ve siyez buğdayını yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek vermek için başlatılan proje kapsamında 600 kilogram karakılçık ve siyez buğdayı Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca Mahallelerindeki 30 bin metrekarelik tarım arazilerinde toprakla buluştu.Menteşe Belediyesi, kendisine ait tarım arazilerinde buğday ekimine başladı.

Menteşe Belediyesi’nin ‘Geleceğimiz için üretiyoruz’ projesi kapsamında ata tohumu-karakılçık ve siyez buğdayını yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek vermek için başlatılan proje kapsamında 600 kilogram karakılçık ve siyez buğdayı Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca Mahallelerindeki 30 bin metrekarelik tarım arazilerinde toprakla buluştu.
Menteşe Belediyesi, kendisine ait tarım arazilerinde buğday ekimine başladı. Yerli üretimin desteklendiği, ata tohumlarının sahip çıkıldığı üretim çalışmaları kapsamında Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca Mahallelerinde ekilen atalık tohum karakılçık ve siyez buğdaylarında elde edilecek un, halka ücretsiz ulaştırılacak.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’nin sağlıklı gıdanın merkezi olması için yerli üretim çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Yerli ata tohumlarımıza sahip çıkmak, sağlıklı gıdaya ulaşmak adına başlattığımız ‘Geleceğimiz İçin Üretiyoruz’ projesi kapsamında, belediyemize ait tarım arazilerindeki üretim çalışmalarımıza hız verdik. Proje kapsamında buğday üreticisine destek olmak, atalık tohum karakılçık ile siyez buğdaylarını Menteşemizde yeniden hayata geçirmek için Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca Mahallelerimizdeki 30 bin metrekarelik arazilerimize, 600 kilogram buğday ekimi yaptık” dedi.
Yerli tohum hedefimiz her geçen büyüyor
Sağlıklı gıdaya yerel tohumla ulaşabileceklerini belirten Başkan Gümüş, “Yerel tohumlar konusunda, hedeflerimizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. Daha fazla yerel tohum üretmeyi ve daha fazla üreticiye ulaşmayı kendimize ilke edindik. Topraklarımız bereketli. Kendi arazilerimizde üretip, yerel ürünlerimizi geliştireceğiz. Üreticimize desteğimize arttıracağız” diye konuştu.
İhtiyaç sahiplerine un olarak dağıtılacak
Başkan Gümüş kadim karakılçık buğdayı ile siyez buğdayından elde edilecek unların, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek, “Buğday üreticisine destek verdiğimiz proje kapsamında elde edilecek un, belediyemiz aşevi ve kültür evlerinde değerlendirilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca buğdayın sap kısımları saman haline getirilerek, çiftçilerimize dağıtılacak” dedi.

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