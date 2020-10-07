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Menteşe’de aynı sokakta ikinci yangın

MUĞLA HABERLERİ  | 07.10.2020 18:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde şahsa ait bir garajda çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde şahsa ait bir garajda çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü. Aynı sokakta bundan bir ay önce elektrik nakil hatlarından kaynaklı yangın çıkmıştı.
Yangın, Muğla’nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Bademlik Sokak üzerinde bulunan şahsa ait bir açık garajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Garaj sahibi ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürülürken, garajda bulunan bazı araların ön kısmı yangında zarar gördü.

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Bodrum
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Bodrum
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