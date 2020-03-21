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Menteşe’de banklara emniyet şeridi çekildi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye’de görülen Korona virüs vakalarının artması ile birlikte Muğla’nın Menteşe İlçesinde tüm uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu bilgisine ulaşan belediye ekipleri harekete geçti.

Türkiye’de görülen Korona virüs vakalarının artması ile birlikte Muğla’nın Menteşe İlçesinde tüm uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğu bilgisine ulaşan belediye ekipleri harekete geçti. Belediye personeli tarafından beton zemine montajlı bankların çevresine özellikle yaşlı vatandaşların banklara oturmalarını önlemek için şerit çekildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların gün içinde yoğunluk oluşturduğu Perşembe Pazarı ve Sınırsızlık Meydanı’nda Korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı. Ekipler ilçe merkezinde beton zemine montajlı bankların çevresine güvenlik şeridi çekti. Bazı vatandaşlar çalışmalar sırasında ekiplerden bankların tamamen kaldırılması için talepte bulundu.

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