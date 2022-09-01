Menteşe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kafaca Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan ormanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine, karadan ulaşımın olmadığı bölgeye 2 helikopter sevk edildi.

Yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü.



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