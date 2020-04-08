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Menteşe’de Dünya Romanlar Günü’ne özel müzik şöleni

MUĞLA HABERLERİ  | 08.04.2020 23:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne özel farklı bir etkinlik gerçekleştirildi.Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan vatandaşlar için Muğla Müzisyenler Derneği üyesi müzisyenler canlı yayında çaldıkları miziklerle Menteşelilere evlerinde keyifli bir akşam yaşattı.Menteşe Belediyesi tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne özel program gerçekleştirildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne özel farklı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan vatandaşlar için Muğla Müzisyenler Derneği üyesi müzisyenler canlı yayında çaldıkları miziklerle Menteşelilere evlerinde keyifli bir akşam yaşattı.
Menteşe Belediyesi tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ne özel program gerçekleştirildi. ’Masaları donat Menteşe’ sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan vatandaşlar için Muğla Müzisyenler Derneği üyesi müzisyenler tarafından canlı yayında müzik ziyafeti sunuldu. Konakaltı Kültür Merkezi’nde bir araya gelen müzisyenlerin performansı belediyenin internet sitesinden canlı yayınlandı. Gecede vatandaşlar çalan müzikler ile keyifli bir akşam geçirdiler. Program koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle yaklaşık 1 saatin ardından sona erdi.

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İmsak
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Sabah
06:33
Öğle
13:13
İkindi
16:51
Akşam
19:43
Yatsı
21:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Alinda Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
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