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Menteşe’de halk pazarında Korona virüs önlemi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde kurulan halk pazarında polis ve zabıta ekipleri korona virüs önlemi aldı.Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulan Akyol halk pazarında emniyet ve zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın kontrol ettiği denetimlerde pazara gelen 65 yaş yaş üstü vatandaşlar tespit edilerek uyarıldı ve evine gönderildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde kurulan halk pazarında polis ve zabıta ekipleri korona virüs önlemi aldı.
Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulan Akyol halk pazarında emniyet ve zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın kontrol ettiği denetimlerde pazara gelen 65 yaş yaş üstü vatandaşlar tespit edilerek uyarıldı ve evine gönderildi. Ayrıca pazarda ekipler sürekli anons yaparak vatandaşları son alınan kararlar doğrultusunda uyardı.
Bunun yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıtalar tarafından pazar girişine dezenfektan sıvı jel konuldu.

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