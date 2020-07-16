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Menteşe’de seyir halindeki araç yandı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde seyir halindeyken yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Aydın yol kontrol noktasında meydana geldi.

Menteşe’de seyir halindeki araç yandı

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde seyir halindeyken yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Aydın yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 EC 303 plakalı otomobilin şoförü yol kontrol noktasını geçtiği sırada seyir halinde iken yanık kokusu alarak arabayı kenara çekti. Ardından aracın elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın başladı. Yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araç yangını kısa sürede söndürülürken, trafik noktasında görev yapan polisler araç şoförünü sakinleştirmeye çalıştı.

Menteşe’de seyir halindeki araç yandı

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