Menteşe’de yürüyüş yolu şerit çekilerek kapatıldı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yürüyüş yolu, son günlerde yaşanan yoğunluk sonrası emniyet şeritleri çekilerek kapatıldı.

Menteşe’de önceki gün Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yürüyüş yolunda yoğunluk yaşanmıştı. Gün içinde de vatandaşların yolu yoğun olarak kullandıklarının öğrenilmesinin ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz’ın da katıldığı çalışmalarda yürüyüş yolu emniyet şeritleri ile kapatıldı, sokakta maskesiz gezen vatandaşlara maske dağıtıldı. Yürüyüş yolunu kullanan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

