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Menteşe’deki su hattı arızası giderildi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Menteşe İlçesine içme suyu sağlayan Merdivenli terfi istasyonu ile Akçaova ana deposu arasında meydana gelen hat arızasına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerine kadar süren çalışma ile bölgedeki arızayı giderdi.Menteşe İlçesinin bazı Merkez Mahallelerinde dün akşamüstü saatlerinde başlayan su kesintisi nedeniyle çalışma başlatan MUSKİ ekipleri su kesintisinin kaynağını tespit ederek müdahalede bulundu.Menteşe İlçesi Merkez mahalleleri besleyen Merdivenli terfi istasyonu ve Akçaova ana depo arasındaki 300’lük çelik hatta patlak meydana geldiğini tespit eden ekipler arızaya anında müdahale etti.

Menteşe İlçesine içme suyu sağlayan Merdivenli terfi istasyonu ile Akçaova ana deposu arasında meydana gelen hat arızasına müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerine kadar süren çalışma ile bölgedeki arızayı giderdi.
Menteşe İlçesinin bazı Merkez Mahallelerinde dün akşamüstü saatlerinde başlayan su kesintisi nedeniyle çalışma başlatan MUSKİ ekipleri su kesintisinin kaynağını tespit ederek müdahalede bulundu.
Menteşe İlçesi Merkez mahalleleri besleyen Merdivenli terfi istasyonu ve Akçaova ana depo arasındaki 300’lük çelik hatta patlak meydana geldiğini tespit eden ekipler arızaya anında müdahale etti. Arıza nedeniyle Menteşe merkez mahallelerinin bazılarında su kesintisi yaşanırken Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri hatta müdahale ederek gece saat 03:00’da çalışmalarını tamamladı. Tamirat işlemlerinin bitmesinin ardından hatta su verilmeye başlandı.

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