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Menteşe’ye 24 saatte 94.3 kg yağış düştü

27.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası ciddi olumsuzluk yaşanmadı.

Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası ciddi olumsuzluk yaşanmadı. Kısal mahallelerde evlerine su basan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, Fethiye’de ahşap prefabrik ev rüzgar nedeniyle yan yattı.
Yağış sonrası Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında dar sokaklar su altında kalırken, vatandaşlar ve araçlar itfaiye ekipleri tarafından bulundukları bölgelerden tahliye edildi. Muğla genelinde en fazla yağış 94.2 kg. ile Menteşe ilçesine yaşandı. En az yağış alan ilçe ise Fethiye oldu.
Menteşe Karabağlar Yaylasında yağışlar sonrası ulaşımın kapandığı yayla içindeki evlerde kalan vatandaşlar Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Vatandaşlar kepçe yardımı ile kurtarılırken, araçlar da iş makinesine bağlanarak bulundukları alandan tahliye edildi.
Fethiye İnlice Mahallesi Pınarcık Sokakta ahşap prefabrik ev aşırı rüzgar nedeniyle yan yattı. Evde bulunan iki kişi Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılırken, Tahsin Çiftçi isimli vatandaş ayağından hafif yaralı olarak kurtarılarak 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.
Menteşe’ye 24 saatte 94.3 Kg yağış düştü
Muğla il genelinde 24 saatte etkili olan şiddetli yağış can ve mal kaybına neden olmadı. Muğla’nın Menteşe ilçesine son 24 saatte 94.2, Milas ilçesine, 52.6, Ula ilçesine 49.7, Köyceğiz ilçesine 47.9, Kavaklıdere ilçesine 44.2, Yatağan ilçesine 38.2, Marmaris ilçesine 26.7, Ortaca ilçesine 21.3, Datça ilçesine 16.0, Dalaman ilçesine 9.8, Bodrum ilçesine kg yağış düştü.
Ekipler 13 ilçede teyakkuza geçti
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekipleri sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarına anında müdahale ederek vatandaşların yağışlardan zarar görmesinin önüne geçti. Etkili olan sağanak yağış sonrasında Menteşe’de 2, Marmaris’te ise 1 konutta su baskını yaşandı. Menteşe’nin Çiftlik Mahallesinde prefabrik evin çatısı uçarken, Bayır mahallesinde 1 evin kazan dairesinde su baskını meydana geldi. Yatağan’ın Bozüyük Mahallesinde ağaç devrilmesi sonucu bir araç yolda kaldı.

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