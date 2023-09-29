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Menteşe’ye modern atık getirme merkezleri

29.09.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından kent merkezinde halkın kolay ulaşabileceği noktalara 7 farklı türde atığın bırakılabileceği, belediyenin kendi şantiyesinde imal edilen mobil atık getirme merkezleri yerleştirildi.

Menteşe’ye modern atık getirme merkezleri

Mobil atık getirme merkezlerine karışık ambalaj atığı, tekstil atığı, elektronik atık, nebati atık yağ, atık pil, oyuncak, kitap atığı ve ilaç atığı olmak üzere 7 farklı türde atık bırakılabiliyor.

Emirbeyazıt Mahallesi, Orhaniye Mahallesi ve Menteşe Kooperatifi bölgelerinin ardından Muslihittin Mahallesi’ne de yerleştirilen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde imal edilen mobil atık getirme merkezi ile atıkların tek bir çatı altında dağılmadan ve evsel atıklar ile karışmadan toplanması hedefleniyor. Mobil atık getirme merkezinde toplanan atıklar; daha sonra ekipler tarafından Bayır Mahallesinde kurulan Menteşe Belediyesine ait Atık Getirme Merkezine götürülerek bertaraf edilmek üzere yetki belgesine sahip tesislere gönderiliyor.

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Menteşe

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