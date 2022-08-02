YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Menüdeki farklılık ve çeşitlilik sektörde rekabet avantajı sunuyor

Menüdeki farklılık ve çeşitlilik sektörde rekabet avantajı sunuyor

02.08.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atawich Kurucusu Ata Ghoutbi: - "Atawich olarak yalnızca burger ya da pizza satan bir işletme olmak yerine müşterilerine birçok farklı hızlı yemek ürünü sunabilen bir marka olarak rakiplerimizden sıyrılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Araştırmalar, özellikle fast food sektöründe işletmelerin menüdeki farklılık ve çeşitliliklerinin rekabet avantajı sunduğunu gösteriyor.

Atawich'ten yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmalar, son dönemde fast food tüketiminin arttığını gösterirken, özellikle gençlerin hızlı ve hazır yemeğe ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Çalışanlar ve öğrenciler yemek yeme ihtiyacını genellikle dışarıdan karşılarken, hayatın hemen her alanını kolaylaştırmak adına pratikleşmeye yönelik alternatiflerin ortaya çıkması, yeme alışkanlıklarını da değiştiriyor.

Marketing Türkiye için Areda Piar'ın gerçekleştirdiği "Kuşakların Marka Tercihleri" araştırmasına göre, Z, X ve Y kuşakları marka bilinirliğine önem veriyor. Sektörde varlığını sürdürmek isteyen markaların da bu nedenle restoranların iç ve dış tasarımlarını önemsediği görülüyor.

Menü ve yan ürün tercihlerindeki farklılıkların ve kitlelere özel menüler hazırlamanın karşılık bulabileceği belirtiliyor. Menüdeki farklılık ve çeşitliliğin sektörde rekabet avantajı sunduğu bildiriliyor.

- Atawich, yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 şube hedefliyor

Türkiye gıda pazarına giriş yapan Atawich de bu veriler ışığında çalışmalarını sürdürüyor. Dünyada 100'ün üzerinde şubesi bulunan Atawich, Türkiye'de halihazırda 18 olan şube sayısını yıl sonuna kadar 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atawich Kurucusu Ata Ghoutbi, Atawich markasını öncelikle Türkiye'nin en bilinir markaları arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu yaparken mottomuz olan 'Lezzetli Bir Dev' algımızı güçlü tutarak, lezzet ve kaliteden asla ödün vermeyerek özellikle gençlerin tercih ettiği bir lezzet atmosferi yaratmayı hedefliyoruz. Atawich olarak yalnızca burger ya da pizza satan bir işletme olmak yerine müşterilerine birçok farklı hızlı yemek ürünü sunabilen bir marka olarak rakiplerimizden sıyrılıyoruz. Menümüzde yer alan pizza, burger, hotdog, sandviç, salata, çıtır ürünler ve sadece Atawich'e özel diğer ürünlerle müşterilerimize geniş bir seçim imkanı tanıyoruz."

- "Tercih edilebilirliği yüksek marka algısı yaratmaya çalışıyoruz"

Atawich Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Baldan ise Türkiye gıda pazarında özellikle fast food sektöründe çok güçlü bir rekabetin söz konusu olduğunu belirterek, uluslararası markalar ile rekabet etmeleri gerektiğini bildirdi.

Baldan, "Bu nedenle bilinirliğimizi her geçen gün artırmak, müşteri ilişkilerimizi güçlü tutmak ve diğer markalar arasındaki konumlanmamızı niş bir zemine oturtmamız gerektiğini biliyoruz. Basit bir fast food markası gibi konumlanmak yerine marka değeri ve tercih edilebilirliği yüksek marka algısı yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin, çalışanların ve bayilerin bu avantajlı konumun sağladığı imkanlardan yararlanacağını aktaran Baldan, alınan hizmetten daima memnun kalınacağını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldıKartal'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Kocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakınına adli kontrolKocaeli'de hemşireyi darbetmekle suçlanan hasta yakınına adli kontrol
Anahtar Kelimeler:
menü rekabet

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

Canlı yayında eteğini kaldırıp twerk yaptı!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.