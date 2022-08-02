Menüdeki farklılık ve çeşitlilik sektörde rekabet avantajı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Araştırmalar, özellikle fast food sektöründe işletmelerin menüdeki farklılık ve çeşitliliklerinin rekabet avantajı sunduğunu gösteriyor.

Atawich'ten yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmalar, son dönemde fast food tüketiminin arttığını gösterirken, özellikle gençlerin hızlı ve hazır yemeğe ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Çalışanlar ve öğrenciler yemek yeme ihtiyacını genellikle dışarıdan karşılarken, hayatın hemen her alanını kolaylaştırmak adına pratikleşmeye yönelik alternatiflerin ortaya çıkması, yeme alışkanlıklarını da değiştiriyor.

Marketing Türkiye için Areda Piar'ın gerçekleştirdiği "Kuşakların Marka Tercihleri" araştırmasına göre, Z, X ve Y kuşakları marka bilinirliğine önem veriyor. Sektörde varlığını sürdürmek isteyen markaların da bu nedenle restoranların iç ve dış tasarımlarını önemsediği görülüyor.

Menü ve yan ürün tercihlerindeki farklılıkların ve kitlelere özel menüler hazırlamanın karşılık bulabileceği belirtiliyor. Menüdeki farklılık ve çeşitliliğin sektörde rekabet avantajı sunduğu bildiriliyor.

- Atawich, yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 şube hedefliyor

Türkiye gıda pazarına giriş yapan Atawich de bu veriler ışığında çalışmalarını sürdürüyor. Dünyada 100'ün üzerinde şubesi bulunan Atawich, Türkiye'de halihazırda 18 olan şube sayısını yıl sonuna kadar 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atawich Kurucusu Ata Ghoutbi, Atawich markasını öncelikle Türkiye'nin en bilinir markaları arasına sokmayı hedeflediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu yaparken mottomuz olan 'Lezzetli Bir Dev' algımızı güçlü tutarak, lezzet ve kaliteden asla ödün vermeyerek özellikle gençlerin tercih ettiği bir lezzet atmosferi yaratmayı hedefliyoruz. Atawich olarak yalnızca burger ya da pizza satan bir işletme olmak yerine müşterilerine birçok farklı hızlı yemek ürünü sunabilen bir marka olarak rakiplerimizden sıyrılıyoruz. Menümüzde yer alan pizza, burger, hotdog, sandviç, salata, çıtır ürünler ve sadece Atawich'e özel diğer ürünlerle müşterilerimize geniş bir seçim imkanı tanıyoruz."

- "Tercih edilebilirliği yüksek marka algısı yaratmaya çalışıyoruz"

Atawich Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Baldan ise Türkiye gıda pazarında özellikle fast food sektöründe çok güçlü bir rekabetin söz konusu olduğunu belirterek, uluslararası markalar ile rekabet etmeleri gerektiğini bildirdi.

Baldan, "Bu nedenle bilinirliğimizi her geçen gün artırmak, müşteri ilişkilerimizi güçlü tutmak ve diğer markalar arasındaki konumlanmamızı niş bir zemine oturtmamız gerektiğini biliyoruz. Basit bir fast food markası gibi konumlanmak yerine marka değeri ve tercih edilebilirliği yüksek marka algısı yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin, çalışanların ve bayilerin bu avantajlı konumun sağladığı imkanlardan yararlanacağını aktaran Baldan, alınan hizmetten daima memnun kalınacağını belirtti.

