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MER Koleji başarıyı burslarla ödüllendiriyor

MANİSA HABERLERİ  | 18.07.2020 10:41 | Son Güncelleme

LGS sonuçlarının açıklamasının ardından MER Koleji, iyi bir lisede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencileri başarılarına göre ödüllendirmek için bursluluk oranlarını açıkladı.

LGS sonuçlarının açıklamasının ardından MER Koleji, iyi bir lisede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencileri başarılarına göre ödüllendirmek için bursluluk oranlarını açıkladı. Yüzde 35 eğitim bursundan başlayan bursluluk oranlarında LGS’de 486 ve üzerine puan alan öğrencilere yüzde yüz eğitim bursunun yanında, yemek ve kitap bursu da verilecek. Bursluluk oranlarında okulun kendi öğrencilerine yüzde 10 fazlasının uygulanacağı, 470 ve üzerinde puan alan öğrencilere yüzde yüz eğitim bursunun yanında kitap ve yemek bursu da verileceği bildirildi.
LGS puanlarına göre bursluluk oranlarını açıklayan MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, tüm 8. sınıf öğrencileriyle gurur duyduklarını söyleyerek lise hayatlarında başarılar diledi.

Okulun kendi öğrencilerine yüzde 10 fazlası uygulanacak
MER Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer ise, “LGS hazırlık yolculuğunda tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle hep birlikte oldukça yoğun geçen, başarıya odaklandığımız, yoğunlaştığımız uzun bir dönem geçirdik. Tüm çocuklarımızın çabalarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. MER Koleji ayrıcalığıyla ortaokul eğitim öğretim sürecini tamamlayan kendi 8. sınıf öğrencilerimize bu bursluluk oranlarını EMS olarak yüzde 10 fazlasını uygulamakla birlikte 470 ve üstünde puan alan tüm öğrencilerimize yüzde 100 eğitim bursunun yanında kitap ve yemek bursu da vereceğimizi ayrıca belirtmek isterim. Onların çabalarını taçlandırmak, onlara destek olmak, kendi eğitim sistemimizde yetişmiş nitelikli ve kaliteli MER Koleji neslinin varlığını lise biriminde de sürdürüp çocuklarımızın eğitim süreçlerini MER Koleji çatısı altında tamamlamalarını sağlamak adına gerekeni yapmak çocuklarımıza borcumuzdur.” dedi.

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