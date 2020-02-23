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MER Koleji kendi adıyla ilk buluşmasını yaptı

MANİSA HABERLERİ  | 23.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

2018-2019 eğitim öğretim yılında iş ortaklığı (Franchise) sözleşmesi imzalayarak Mektebim Koleji çatısı altında eğitim yolculuğuna başlayan Manisa Kampüsü, Mart 2020 itibariyle faaliyetlerine MER Koleji olarak devam etme kararı almasının ardından yeni adıyla ilk buluşmasını yaptı.MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

2018-2019 eğitim öğretim yılında iş ortaklığı (Franchise) sözleşmesi imzalayarak Mektebim Koleji çatısı altında eğitim yolculuğuna başlayan Manisa Kampüsü, Mart 2020 itibariyle faaliyetlerine MER Koleji olarak devam etme kararı almasının ardından yeni adıyla ilk buluşmasını yaptı.
MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer, Ahmet Murat Mermer, Kurucu Temsilcisi Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, Genel Merkez Mali İşler ve İdari İşler Genel Müdürü Berrin Salcan ve Genel Merkez Satın Alma Müdürü Hüseyin Kılıç, öğretmenler, çalışanlar, aile birliği başkanlarının katılımıyla isim değişikliğinin ardından ilk buluşma gerçekleştirildi.
Kendi adıyla ilk buluşmasını öğrenciler ve velilerle yaparak bilgilendirmede bulunan MER Koleji yönetimi ardından tüm personelin katılımıyla MER Koleji olarak ilk yemeklerini yedi.

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