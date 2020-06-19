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MER Koleji Manisa Kampüsünde ilk LGS heyecanı

MANİSA HABERLERİ  | 19.06.2020 21:25 | Son Güncelleme

MER Kolejinde yarın gerçekleştirilecek olan LGS için tüm hazırlıklar tamamlandı.

MER Kolejinde yarın gerçekleştirilecek olan LGS için tüm hazırlıklar tamamlandı. İlk kez LGS heyecanının yaşanacağı kampüste son hazırlıklar titizlikle kontrol edilirken, MER Okulları Kurucusu Dr. Emre Mermer, karne alan tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek LGS’de ter dökecek öğrencilere de başarılar diledi.
Yarın gerçekleştirilecek olan LGS için tüm hazırlıklarını tamamlayan MER Koleji Manisa Kampüsünde son kontroller, MER Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca ve MER Koleji Ortaokul Birimi Sorumlusu Gülden Avcı tarafından gerçekleştirildi. Sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıkları yerinde inceleyen Kanca ve Avcı, sınıf oturma düzenlerinden dezenfektanlara kadar her şeyi yerinde kontrol etti.
MER Okulları Kurucusu Doktor Emre Mermer ise, karne alan tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek LGS’de ter dökecek öğrencilere başarılar diledi. Zorlu bir yılı geride bıraktıklarına dikkat çeken Mermer, “Değerli çocuklarımız, ortaokul eğitim yolculuğunuzun sonunda beklediğiniz, emek verdiğiniz ve geleceğinize büyük bir yön vereceğiniz eşiktesiniz. Bu yolculukta her daim yanınızda olduk, bundan sonra da sonuç ne olursa olsun yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sınav sürecinizi rahat bir şekilde geçireceğiniz şekilde sınıf ortamlarını hazırladık, gönlünüz rahat olsun. Tüm sınav salonlarımız 1 metre mesafe kuralına uygun olacak şekilde ayarlandı. 10 kişilik oturma düzeni oluşturuldu. Tüm binanın her noktası dezenfekte edildi, temizlendi. Kat panolarımız sizlerin motivasyonu ve bir tebessümünüz için yenilendi. Tüm sınıflarımıza ve bina girişlerine dezenfektanlar ve yedek maskeler konuldu. Kısacası her şey hazır. Şimdi sizleri bekliyoruz.” diyerek sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

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