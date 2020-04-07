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MER Koleji öğrencileri güne uzaktan spor eğitimiyle başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitimle sıkı takibe aldığı öğrencilerine eğitimin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerle de online ulaşan MER Koleji, öğrencilerin hem motivasyonlarını artırıyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.MER Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Murat Gözeten, her sabah öğrencileri ile spor yapmaya devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitimle sıkı takibe aldığı öğrencilerine eğitimin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetlerle de online ulaşan MER Koleji, öğrencilerin hem motivasyonlarını artırıyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.
MER Koleji Beden Eğitimi öğretmeni Murat Gözeten, her sabah öğrencileri ile spor yapmaya devam ediyor. Gün içerisinde öğrencilerinin motivasyonları ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunup online ders dışında youtube videoları aracılığı ile eğitim öğretim sürecine ara vermeden devam eden Gözeten, korona virüs (Covid-19) sebebi ile dışarıya çıkamayan öğrencilerinde spor kültürünü oluşturmak, bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağlamak, sağlıklı yaşam karakterini yansıtmak ve oluşturmak ve öğrencilerin günün erken saatlerini değerlendirmesini sağlayarak, vücutlarının zinde kalmasını sağlıyorlar.
MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Spor, sağlığımızın değerini anlamamıza yardımcı oluyor. Yaşam kalitemizi artırıyor ve geliştiriyor. Maksimum oksijen kapasitemizi arttırdığı gibi kalp - damar dolaşımını geliştirip kalp rezervini de artırıyor. Kendimize olan güven duygumuzu artırarak rahat olmanıza yardımcı olur. Kısa süreli bilgileri hafızamızda tutma kabiliyetini geliştirir.” diyerek tüm öğrencilerine nerede olurlarsa olsunlar sporu ihmal etmemeleri gerektiğini belirterek, eğitim öğretim kadrosu ve öğrencilerine bir kez daha teşekkür etti.

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