MER Koleji şimdi de ’Yeşil Bayrak’ sahibi olmaya hak kazandı

Bilim ve teknoloji ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek için 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında alanında uzman eğitimcilerle çıktığı yolculuğunun daha ikinci senesinde 3 Beyaz Bayrak ve şimdi de Yeşil Bayrak sahibi olma kriterlerini sağlayan Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji emin adımlarla geleceğe yürümeye devam ediyor.

Manisa’da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında faaliyetlerine başlayan MER Koleji, geride bıraktığı 2 yılda almaya hak kazandığı 3 Beyaz Bayrağın yanına Yeşil Bayrağı da ekledi.

MER Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca yaptığı açıklamada, "İlk önce Proje Sorumlusu Fen Bilimleri öğretmenimiz Hediye Tutal’ı canı gönülden kutluyorum. Projeyi sahiplendi ve hak ettiğimiz bayrağı bize getirdi. Eko-Okullar Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. MER Koleji olarak Eko okul olma yolunda tüm çalışmalarımızı titizlikle yerine getirdik ve Yeşil Bayrak Ödülünü almaya hak kazandık. Programı uygulamada katkısı olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

