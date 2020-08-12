MER Kolejinde eğitim 17 Ağustos’ta başlıyor

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süre sonra eğitim öğretime başlayacak olan MER Koleji, 17 Ağustos’tan itibaren öğrencilerine kademeli olarak Manisa Kampüsünde eğitim vermeye başlayacak. MER Koleji okulda aldığı önlem ve tedbirlerin yanı sıra öğrenci servisi ve yemek hizmetleriyle de yeni dönem için hazırlıklarını tamamladı.

MER Koleji Manisa Kampüsünde 17 Ağustos tarihinde sınav grubunda yer alan, 7., 8., 11. ve 12. sınıflar için telafi eğitimi başlayacak. 24 Ağustos’ta birinci sınıflar ve okul öncesi hariç tüm öğrenciler kampüste eğitime devam edecek.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacak olmasından dolayı öğrencilerine hijyenik, sağlıklı ve güvenli hizmet sunmak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden MER Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer, “Servislerimizde her sabah öğrencilerimiz binmeden ve akşam öğrenci indikten sonra dezenfekte işlemleri yapılacak şoför mahalli ile öğrencilerin arasına perde sistemi çekilecek. Yemek Firmamızla ilgili yaptığımız anlaşmada ise bilim kurulu, Türk Standartları Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığının istemiş olduğu kriterlere uygun bir şekilde yemeklerimiz çıkacak. Biz eğitimin sadece akademik başarı olmadığını, akademik başarının yanında, sosyal, kültürel, sanatsal alanlardaki başarılar ve yan hizmetler ile de daha kaliteli, ulaşılabilir ve güvenli hizmet vermek olduğunun bilincindeyiz ve bu gayede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kitap, kıyafet, dijital yayınlar alanında olduğu gibi servis ve yemek hizmetlerimizi de öğrencilerimizin ve velilerimizin beğeneceğini düşünüyoruz.” dedi.



