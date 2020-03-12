YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. MER Kolejinde İstiklal Marşı coşkusu

MER Kolejinde İstiklal Marşı coşkusu

MANİSA HABERLERİ  | 12.03.2020 18:50 | Son Güncelleme

Modern Eğitimin Rotası MER Koleji Manisa Kampüsünde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.

Modern Eğitimin Rotası MER Koleji Manisa Kampüsünde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliği büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.
Misyonunu bilim ve teknoloji ışığında vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek olarak belirleyen MER Koleji, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliğini coşkuyla gerçekleştirdi.
Düzenlenen törende bir konuşma yapan MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Milletimizin ortak yürek atımı olan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 99. yıl dönümünü MER Koleji olarak çoşkuyla kutladık. Öğrencilerimizin sunmuş oldukları program ile yüreğimizde oluşan heyecan ve duyguyu tekrar tekrar yaşadık. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.
Yapılan gösteriler, veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Çaldıran’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Yalova’da örnek uygulama

Yalova’da örnek uygulama

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Manisa Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:19
Öğle
13:25
İkindi
16:44
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

İlginizi Çekebilir

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Somalı madencilere tazminatları ödeniyor

Somalı madencilere tazminatları ödeniyor

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

Maçın ardından

Maçın ardından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.