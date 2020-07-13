MER Kolejinde kayıtlar devam ediyor

Manisa’da iki yıl önce kendi binasında eğitim öğretime başlayan MER Koleji (Modern Eğitimin Rotası) Manisa Kampüsünde tüm kademeler için kayıtların devam ettiği açıklandı.

Manisa’da iki yıl önce kurulan MER Koleji Manisa Kampüsü, yaşanan pandemi sürecinde öğrencilerine uzaktan bire bir eğitimlerle geleceğe hazırlamaya devam etti. Bire bir akademik eğitimlerin yanısıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de uzaktan eğitimler gerçekleştiren okul, bu konudaki başarısını da ortaya koymuş oldu. Devlet okullarında telafi eğitiminin 31 Ağustos’ta başlanacağının açıklanmasının ardından MER Koleji önce sınav grubunda olan 7. 8. 11. ve 12. sınıf öğrencileri için 17 Ağustos’ta kapılarını açacak, ardından 24 Ağustos’ta ise tüm kademeler eğitim öğretime başlamış olacak. Eğitim takvimi belirlenen okula kayıtların devam ettiğini kaydeden MER Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, 4-5 yaş grubu için anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi ile kampüs içinde kaliteli ve güvenli bir eğitim verdiklerini belirterek, “MER kolejli olmak bir ayrıcalıktır. Alanında uzman eğitimcilerimizle akademik eğitimlerin yanısıra öğrencilerimize sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de başarıya ulaşma yolunda öncülük ediyoruz. Hem akademik olarak hem de sosyal olarak kendilerini geliştirmiş, vatanına, milletine, bayrağına saygılı gençler yetiştiriyoruz.” dedi.

MER Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer ise, 2 yıl önce çıktıkları yolda, vatanını, milletini, bayrağını seven, geleceğin liderlerini yetiştirdiklerini belirterek, uzman eğitimci kadrosuyla önemli başarılara imza atmaya devam ettiklerini ve herkesi MER kolejinin ayrıcalıklarından faydalanmaya davet etti.

