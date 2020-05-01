MER Kolejinde şimdi de online birebir veli toplantıları

Online eğitim sürecinde akademik çalışmalarını, online yüz yüze ders işlemek başta olmak üzere, online kulüp çalışmaları, online kodlama, online resim etkinlikleri, online satranç, resim, şiir, kompozisyon, hikaye yarışmaları, online rehberlik, online deneme sınavları hizmetlerini başarıyla yürüten MER Koleji şimdi de online veli toplantıları ile yoluna devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Manisa MER Koleji online eğitimi her alanda kullanarak dikkat çekiyor. Akademik çalışmaları online yüz yüze yapan okulda online olarak birçok da yarışma gerçekleştirildi. MER Koleji son olarak online veli toplantılarıyla velilerle buluşmaya başladı.

"Başarı için okul, aile ve öğrenci işbirliği"

Konuyla ilgili açıklama yapan MER Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, başarı için; okul, aile öğrenci işbirliğinin önemine vurgu yaparak bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kanca, “Bugüne kadar elbette velilerimizle görüşmelerimiz oldu ancak velilerimizle öğrencimizin derslerine giren tüm öğretmenlerle sadece kendi çocuğuna dair görüşmenin daha faydalı olacağına inanıyorum” diyerek online veli toplantılarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kanca, “14 Mart itibariyle eğitime verilen aranın ardından online derslerle devam ettiğimiz uzaktan eğitim sisteminde, bu süreci branş ve sınıf bazında değerlendirmek, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla online bireysel veli toplantıları yapılacaktır. Sınav grupları olan 7./8. sınıf ile 11./12. sınıf velilerimizle bireysel; okul öncesi ve ilkokul velilerimizle de sınıf genelinde olmak üzere tüm branş öğretmenlerimizin de katılacağı bir toplantı platformu hazırlanmıştır. 5./6. sınıflarımız ile 9./10. sınıflarımızın online bireysel veli görüşmeleri de koç öğretmenlerimiz ile veli özelinde gerçekleşecektir.” dedi.

Kanca yapılacak veli toplantılarının gün ve saatlerini de şu şekilde açıkladı:

“2 Mayıs Cumartesi saat 11.00-17.00 arasında; 5/A, 5/B, 6/A ve 6/B sınıflarımızın toplantıları koç öğretmen ve veli özelinde bireysel olarak yapılacaktır. 8/A, 11/A ve 12/A sınıflarımızın toplantıları koç öğretmenlerinin liderliğinde branş öğretmenlerimizin de katılımıyla bireysel olarak yapılacaktır. 3 Mayıs Pazar saat 11.00-17.00 arasında; 11/B, 12/B, sınıflarımızın toplantıları koç öğretmenlerinin liderliğinde branş öğretmenlerimizin de katılımıyla bireysel olarak yapılacaktır. 9 Mayıs Cumartesi saat 10.30-17.30 arasında; 4 yaş saat 10.30-11.10, 5 yaş saat 11.20-12.00, 1/A saat 12.10-12.50, 1/B saat 13.30-14.10, 2/A saat 14.20-15.00, 3/A saat 15.10-15.50, 4/A saat 16.00-16.40 olmak üzere planlanan toplantılar, sınıf öğretmenlerimizin liderliğinde branş öğretmenlerimizin de katılımıyla sınıf genelinde yapılacaktır. 7/A, 8/B sınıflarımızın toplantısı koç öğretmenlerinin liderliğinde branş öğretmenlerimizin de katılımıyla bireysel olarak yapılacaktır. 9/A, 10/A sınıflarımızın toplantısı koç öğretmenlerimiz ve veli özelinde bireysel olarak yapılacaktır. Velilerimiz randevu oluşturmak üzere aranacak ve belirledikleri zaman doğrultusunda bireysel görüşmeler planlanacaktır. Toplantılara yoğunluklarına göre okul müdürlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz de katılacaktır.”

