YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Mera alanın sulanmasında düşünülen gölet yapımına başlanıldı

Mera alanın sulanmasında düşünülen gölet yapımına başlanıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 18.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mera Islahı ve Amenajmanı projesi kapsamında yapılan etüt çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Beslenecek hayvanın içme suyunun tedariki ve mera alanın sulanması amacıyla kullanılması düşünülen gölet yapımı çalışmalarına başlandı" dedi.Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi, DSİ, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, ilgili köy tüzel kişilikleri işbirliğiyle hazılanan Mera Islahı ve Amenajmanı proje çalışması başladı.

Mera alanın sulanmasında düşünülen gölet yapımına başlanıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mera Islahı ve Amenajmanı projesi kapsamında yapılan etüt çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Beslenecek hayvanın içme suyunun tedariki ve mera alanın sulanması amacıyla kullanılması düşünülen gölet yapımı çalışmalarına başlandı" dedi.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi, DSİ, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, ilgili köy tüzel kişilikleri işbirliğiyle hazılanan Mera Islahı ve Amenajmanı proje çalışması başladı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, "Osmaneli İlçesi Boyunkaya, Hisarcık ve Adliye Köylerine tahsisli mera alanlarında, Mera Islahı ve Amenajmanı projesi kapsamında, arazi içi drenaj çalışması yapmak ve bu çalışma sonucunda tahliye edilecek fazla sudan da beslenecek hayvan içme suyunun tedariki ve mera alanın sulanması amacıyla kullanılması düşünülen gölet yapımı çalışmalarına başlandı. Sahada yapılan etüt çalışmaları neticesinde açılan gözlem çukurlarında yeterli potansiyelde su olduğu tespit edilmiştir. Projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Mera alanın sulanmasında düşünülen gölet yapımına başlanıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:59
İkindi
16:27
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Bilecik Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaş incir tezgahları süslüyor
Yaş incir tezgahları süslüyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.