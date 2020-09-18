Mera alanın sulanmasında düşünülen gölet yapımına başlanıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Mera Islahı ve Amenajmanı projesi kapsamında yapılan etüt çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Beslenecek hayvanın içme suyunun tedariki ve mera alanın sulanması amacıyla kullanılması düşünülen gölet yapımı çalışmalarına başlandı" dedi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediyesi, DSİ, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, ilgili köy tüzel kişilikleri işbirliğiyle hazılanan Mera Islahı ve Amenajmanı proje çalışması başladı. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İl Müdürü Yoldaş, "Osmaneli İlçesi Boyunkaya, Hisarcık ve Adliye Köylerine tahsisli mera alanlarında, Mera Islahı ve Amenajmanı projesi kapsamında, arazi içi drenaj çalışması yapmak ve bu çalışma sonucunda tahliye edilecek fazla sudan da beslenecek hayvan içme suyunun tedariki ve mera alanın sulanması amacıyla kullanılması düşünülen gölet yapımı çalışmalarına başlandı. Sahada yapılan etüt çalışmaları neticesinde açılan gözlem çukurlarında yeterli potansiyelde su olduğu tespit edilmiştir. Projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.



