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Mera ve yaylakların ihale tarihleri açıklandı

MALATYA HABERLERİ  | 02.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

Malatya’da, hayvan otlatacakların kullandıkları mera ve yaylakların ihale tarihleri açıklandı.Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan kapasitesi, ot verimi, mahalleye kayıtlı hayvan sahiplerine ve diğer mahalle ve ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine kiralanması planlanan mera ve yaylakların 2020 yılı otlatma sezonunda mevsimlik otlatma amacı ile kiralama ihaleleri Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Karakavak Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Malatya’da, hayvan otlatacakların kullandıkları mera ve yaylakların ihale tarihleri açıklandı.
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde bulunan kapasitesi, ot verimi, mahalleye kayıtlı hayvan sahiplerine ve diğer mahalle ve ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahiplerine kiralanması planlanan mera ve yaylakların 2020 yılı otlatma sezonunda mevsimlik otlatma amacı ile kiralama ihaleleri Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Karakavak Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale 2 aşamalı olarak yapılacak olup, birinci ihale 7 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 14.00’te yapılacaktır. Birinci ihaleye sadece meranın bulunduğu mahalle ve bağlı olduğu ilçe sınırları içerisinde ikamet eden sürü sahipleri ile yasal olarak kullanım hakkı olduğunu belgeleyen göçer ve sürü sahipleri katılabilecektir
Birinci ihalede taliplisi olmayan mera ve yaylaklar için ise ikinci ihale 14 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 14.00’da yapılacaktır. Bu ihaleye ilimize bağlı diğer ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri ile komşu iller ve bunlara bağlı ilçelere kayıtlı göçer ve sürü sahipleri katılabilecektir” denildi.
İhale şartnamesinin mesai saatleri içerisinde Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünde görülebileceği belirtilirken, ihaleyle ilgili ayrıntılı bilginin Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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