Meradaki hayvanlarına bakmaya giden vatandaş ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kavak ilçesinin Kozansıkı Mahallesi’nde meraya otlamaya saldığı hayvanlarına bakmaya giden 60 yaşındaki Hayati Kabataş’ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçerken köylüler de yaptıkları aramada Hayati Kabataş’ı boş arazide yerde yatar halde buldu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Kabataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer, kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Kabataş’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak gerekli incelemeden sonra öğrenileceğini bildirdi.

