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Merakla bekleniyordu! İşte Amedspor'un cezası

29.09.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylar sonrası vereceği karar merakla bekleniyordu. TFF yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi takıma 2 maç seyircisiz oynama cezası verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

Merakla bekleniyordu! İşte Amedspor'un cezası

PFDK, Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Amedspor'a 2 maç men ve 140 bin TL para cezası verirken seyircilerin merdiven boşluklarını boş bırakmaması nedeniyle de kulübün 16 bin TL para cezası ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçında tribünlerde yaşanan skandallar maçın önünde geçti. Amedspor tribünleri maçta bu kez terör örgütü PKK paçavralarını açtı. Mücadele öncesi konuk ekip futbolcuları tribünlerden atılan yabancı maddelerin hedefi oldu. Bursasporlu oyuncular soyunma odasına götürülürken taraftarlar güçlükle sakinleştirildi. Tribünlerde kaydedilen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

İçişleri Bakanlığı, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görseller sonrasında, "Provokasyona gerekli müdahaleler yapılmış ve derhal ilgililere yönelik soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

İşte PFDK'dan yapılan açıklama:

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"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.09.2022 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, TFF'nin izni olmaksızın müsabakadan canlı yayın yapılması nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi ÖMER ELALDI'nın, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"

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