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Merakla bekleniyordu: Kızılcık Şerbeti'nden bomba fragman! "Alev'i kaybettik"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.09.2024 20:30
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Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen üçüncü sezon fragmanı yayımlandı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni sezonunda kadrosuna başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil oldu.

Merakla bekleniyordu: Kızılcık Şerbeti'nden bomba fragman! "Alev'i kaybettik"

Sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan Kızılcık Şerbeti’nin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Çok yakında Show TV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmasıyla Ünallar’ın konağında kopan kıyametin ardından yaşananlar ekrana gelecek. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini ise Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti 3. sezonu yakında izleyicisiyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen yeni sezon fragmanı yayımlandı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE (66) NE OLMUŞTU?

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Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.

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Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler.

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Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlar’a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

3. SEZONDAN BOMBA FRAGMAN!

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Geçtiğimiz hafta sete çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezon tanıtım filmi merakla bekleniyordu. Dizinin resmi Instagram hesabında 3. sezon 67. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda Alev'in hayatını kaybettiği ve geride bebeğini bıraktığı görüldü.

Kısa sürede gündem olan fragmana diziseverlerden, "Şaka mı bu", "Yeni sezon bomba gibi", "Efsane geri döndü" şeklinde yorumlar geldi.

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Kızılcık Şerbeti
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