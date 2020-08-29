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Meral Bilmez, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi

VAN HABERLERİ  | 29.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) liderliğinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) desteklediği “Tekstilde nitelik iş birliği ile gelişiyor” projesi kapsamında eğitimlerin verildiği atölyeyi ziyaret ederek kursiyerlere belgelerini teslim etti.Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Van Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) destekleri, Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası işbirliğinde hayata geçirilen ’tekstilde nitelik iş birliği ile gelişiyor’ projesi kapsamında eğitimlerin verildiği atölyeyi ziyaret ederek, kursiyerlere belgelerini teslim etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) liderliğinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP) desteklediği “Tekstilde nitelik iş birliği ile gelişiyor” projesi kapsamında eğitimlerin verildiği atölyeyi ziyaret ederek kursiyerlere belgelerini teslim etti.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Van Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) destekleri, Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar Giyim Sanatkarları Esnaf Odası işbirliğinde hayata geçirilen ’tekstilde nitelik iş birliği ile gelişiyor’ projesi kapsamında eğitimlerin verildiği atölyeyi ziyaret ederek, kursiyerlere belgelerini teslim etti. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş’ın katıldığı ziyarette, Meral Bilmez eğitimci eğitimi alan kursiyerler ile bir araya gelerek, kendilerine başarı diledi. Burada konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, hazırlanan projenin il istihdamına katkı sağladığını söyleyerek, Türkiye genelinde başarılı projeler arasında yerini aldığını ifade etti.

Başkan Takva: “45 kursiyer iş sahibi oldu”
Dört yıl önce başlayan bir hikayenin, belki de en önemli anlarından birini yaşadıklarını ifade eden Başkan Takva, “Özellikle hafta sonu Edremit Halk Eğitim Merkezinin eğiticilerin, eğitimine yönelik başlatmış olduğu kurs talebine karşılık gelen bu atölyemizin vermiş olduğu hizmetten gurur ve mutluluk duyuyorum. Hanımefendi Meral Bilmez’in himayelerinde yürütmüş olduğu ve 2 yıl takipçisi olduğu resmi bir faaliyetin çıktısını ortaya koyması ve şahitlik etmesinden büyük bir onur duyduk. Biz dört yıl önce Van Çaldıranlar Derneği olarak büyük bir çalışmayla Avrupa projesi yürüttük. Bizim adımıza projeyi vermek durumundaydılar. Biz sadece onlar için lojistik hazırladık. Aynı zamanda terzi ve konfeksiyoncular odasını da projenin yapısına uygun olması nedeniyle paydaş kıldık. O proje çok başarılı yürüdü, Elif hocamız yanımızdaydı, kendisi eğitim verdi. Kursiyerlerimizin şuan 45’i iş sahibi, işe gitmeyenlerinde kendi isteğiyle gitmediğini öğrendik. Kursumuzdan eğitim alan bütün kursiyerlerimizi istihdam edebilirdik. Bu projeyi başlattığımız zaman paydaşlarımızdan biri de Vestel Kız Meslek Lisesiydi. Bize dersliği onlar verecekti, makinaları biz alacaktık, makinalarımızı aldık ama son anda Kız Meslek Lisesi projenin orada yürütülmesini istemedi ve proje bu şekilde duraksadı. Kız Meslek Lisesi paydaşlıktan geri adım atınca Van Ticaret ve Sanayi Odasında bir bölümü derslik yaptık. Şu an çalışan arkadaşlarımız orada eğitim aldılar” diye konuştu.

“Türkiye’de en başarılı projeler arasında yer alıyor”
Projenin Türkiye’nin en başarılı projeler arasında yer aldığını aktaran Başkan Takva, “Projemiz başarıyla sonuçlandı. Türkiye’de en başarılı projeler arasında yerini aldı. Atölyemiz olmadığı için işin ardından makinalar elimizde kaldı. Bu makinaları ceza evlerinde iş görmesi için vermeye çalıştık ama prosedür nedenleriyle yapamadık. İŞGEM Müdürü Mahmut beyle görüştük kendilerinden atölye vermelerini istedik. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından da binayı restore etmelerini istedik. 70 bin lira gibi bir bütçeye ihtiyacımız vardı, bunu bulamadık. Oturduk proje yazdık bir buçuk sene sonra Sanayi Bakanlığı sosyal değişim kapsamında Türkiye’nin en başarılı projelerinden biri oldu” dedi.
Konuşmaların ardından program; plaket ve belge takdim töreni ile son buldu.

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