YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Meral Bilmez’den acılı aileye ziyaret

Meral Bilmez’den acılı aileye ziyaret

31.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu kaybeden acılı aileyi ziyaret etti.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, beraberinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile birlikte İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesinde, çatıda TV antenini düzeltirken düşerek hayatını kaybeden iki kardeşin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu kaybeden acılı aileyi ziyaret etti.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, beraberinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile birlikte İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesinde, çatıda TV antenini düzeltirken düşerek hayatını kaybeden iki kardeşin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Aileyi Kevenli TOKİ’deki evlerinde ziyaret eden Meral Bilmez, anne Medine Tekin ile görüştü. Meral Bilmez, çocukları Cumali ve Yıldız Tekin’i kaybeden hüzünlü annenin acısını paylaşarak olaydan duydukları üzüntüyü ifade etti. Bir süre aile fertleri ile zaman geçiren Meral Bilmez ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/

Van Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:25
İkindi
15:09
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

Van Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Akay Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Bahçesaray’da gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalandı

Bahçesaray’da gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalandı

Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 599 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 599 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bakan Kasapoğlu’ndan Gürpınar Belediyesine ziyaret

Bakan Kasapoğlu’ndan Gürpınar Belediyesine ziyaret

Van’da 159 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 159 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı

Van'da kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.