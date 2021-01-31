Meral Bilmez’den acılı aileye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, geçtiğimiz günlerde iki çocuğunu kaybeden acılı aileyi ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, beraberinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile birlikte İpekyolu ilçesinin Kevenli Mahallesinde, çatıda TV antenini düzeltirken düşerek hayatını kaybeden iki kardeşin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Aileyi Kevenli TOKİ’deki evlerinde ziyaret eden Meral Bilmez, anne Medine Tekin ile görüştü. Meral Bilmez, çocukları Cumali ve Yıldız Tekin’i kaybeden hüzünlü annenin acısını paylaşarak olaydan duydukları üzüntüyü ifade etti. Bir süre aile fertleri ile zaman geçiren Meral Bilmez ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

