YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Meralara gübre

Meralara gübre

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Domaniç İlçesinde, “Mera Islahı Yönetim Projesi” kapsamında köylerde hayvanlar için mera gübreleme çalışması başladı.Domaniç’te “Mera Islahı Yönetim Projesi” kapsamında merkeze bağlı Çitlik, Çakıl, Bükerler, Ilıcaksu ve Çukurca Beldesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için meralarda zenginleştirilmiş Humik Asit Sıvı gübreleme çalışması yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Şubesi tarafından köylerin merasına traktörlerle götürülen gübreler, köylülerin yardımıyla bin 200 dekar alana pülverizatörler yardımıyla geçkelştirildi.Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce; hayvancılığı geliştirmek ve ot kalitesini arttırmak için yürütülen mera ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kütahya’nın Domaniç İlçesinde, “Mera Islahı Yönetim Projesi” kapsamında köylerde hayvanlar için mera gübreleme çalışması başladı.
Domaniç’te “Mera Islahı Yönetim Projesi” kapsamında merkeze bağlı Çitlik, Çakıl, Bükerler, Ilıcaksu ve Çukurca Beldesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için meralarda zenginleştirilmiş Humik Asit Sıvı gübreleme çalışması yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mera Şubesi tarafından köylerin merasına traktörlerle götürülen gübreler, köylülerin yardımıyla bin 200 dekar alana pülverizatörler yardımıyla geçkelştirildi.
Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce; hayvancılığı geliştirmek ve ot kalitesini arttırmak için yürütülen mera ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak amacıyla yürütülen “Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi” çalışmalarımız ilkbahar aylarında ve sonbahar aylarında yapılacak. İlkbaharda Amonyum sülfat, Sonbaharda ise zenginleştirilmiş Humik Asit Sıvı gübreleme ile devam edecek. Bu çalışmalar kapsamında İl Tarım Müdürlüğüne, Mera Şube Müdürü Ali Erbey’e, İlçe Tarım Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
CHP’de korona paniği
CHP’de korona paniği
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Eski payitaht Edirne, Osmanlı döneminde Varna ile İstanbul arasında "telgraf hattı"yla köprü oldu
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi
Yüksekova’da 121 kilo eroin ele geçirildi

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:11
Öğle
12:49
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Ana hat su arızalarında bakım ve onarım çalışması
Ana hat su arızalarında bakım ve onarım çalışması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
Kütahya’da Sigrafitto Sanatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.