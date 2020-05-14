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Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

Meraların korunduğu Ardahan'da et, süt ve bal üretimi arttı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, yayımladığı "Ardahan Ekonomisi, Meraları ve Hayvancılık" konulu raporda, geçen yıl kent genelinde alınan meraların korunması kararının ardından et, süt ve bal üretiminde büyük oranda verim elde edildiğini açıkladı.

Raporda, Ardahan Valiliği tarafından göçerlere yönelik kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesine ilişkin iki yıl önce çeşitli kararların alındığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararlarla kentin temel geçim kaynağı hayvancılığın geleceği için büyük önem taşıyan "Büyükbaş ve Küçükbaş Eylem Planı" ile meralar üzerindeki aşırı baskının ortadan kaldırılarak sürdürülebilirliğinin sağlandığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu uygulamayla büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana gelmiştir. Et veriminde yaklaşık yüzde 25'lik bir artış yaşanırken, süt üretiminde yüzde 30 artış gözlenmiştir. Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilimiz endemik bitki türleri açısından zengin olmasından kaynaklı bal üretiminde de kovan başına yüzde 87,5 olarak ciddi oranda bir artış görülmüştür. Meraların korunması kararıyla da ayrıca göçer hayvanlardan kaynaklanan salgın hastalık oranlarında düşüş yaşandı."

Raporda, hayvan hastalıklarından kuduzda yüzde 80, şapta yüzde 70 ve sığır tüberkülozunda ise yüzde 75 oranında düşüş yaşandığı aktarıldı.

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