Meram Belediyesi ile SÜ arasında işbirliği protokolü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Meram Belediyesi ve SÜ arasında kurumlar arası ilişkileri güçlendirerek farklı konu ve alanlarda ortak projeler üretmek amacıyla protokol imzalandı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tarafından imzalanan protokolle her iki kurum ortak proje geliştirecek, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetleri yürütecek, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinlikler düzenleyecek.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda geliştirecekleri projelerin ilk adımının bu imzalar olduğunu ve işbirliklerinin şehrin ve kurumların gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, protokolün hem taraflar hem de şehir için hayırlı olması temennisinde bulundu. Destek ve işbirliğinin karşılıklı olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “İstişare sünnettir, ortak çalışma da bereket getirir anlayışıyla imzaladığımız bu protokol, bizim ilgi alanımıza giren konularda hem eğitim, araştırma hem de danışmanlık konularında birbirimize destek vereceğimiz ve başarı yolunu yan yana yürüyeceğimiz anlamı taşıyor. Attığımız imzaların hem bizler hem de şehrimiz adına bereketli ve güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum” dedi.

