YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Meram Belediyesinde ‘Hizmet İçi Eğitimler’ kaldığı yerden devam ediyor

Meram Belediyesinde ‘Hizmet İçi Eğitimler’ kaldığı yerden devam ediyor

KONYA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde ara verdiği ‘Hizmet İçi Eğitimlere’ normalleşme ile birlikte kaldığı yerden yeniden başladı.Meram Belediyesi, vatandaşlara hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla hız kesmeden sürdürdüğü ‘Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine’ bir yenisini daha ekledi.

Meram Belediyesinde ‘Hizmet İçi Eğitimler’ kaldığı yerden devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde ara verdiği ‘Hizmet İçi Eğitimlere’ normalleşme ile birlikte kaldığı yerden yeniden başladı.
Meram Belediyesi, vatandaşlara hizmet kalitesini artırabilmek amacıyla hız kesmeden sürdürdüğü ‘Hizmet İçi Eğitim Seminerlerine’ bir yenisini daha ekledi. Bilgi İşlem Müdürlüğünün organizasyonunda verilen seminerde, belediyenin Emlak İstimlak, İmar ve Şehircilik, Kentsel Dönüşüm, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerinde ilgili personellerin tamamına ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’ ile ‘Yeni Nesil Cad’ uygulamaları ve ‘Veritabanı Modelinde Akıllı Veri’ ile çalışma metodları anlatıldı.
Göreve başladıkları andan itibaren Meram’a daha iyi, daha kaliteli ve daha hızlı hizmet götürebilme arayışları sebebiyle hizmet içi eğitimlere olabildiğince önem verdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu süreçte eğitimlerin, personelin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik uygulamalarla desteklendiğini de kaydetti. Hizmet içi eğitimlerin hizmet kalitesini artırmasının yanında personelin de işe olan hakimiyetini artırmasından dolayı performansını ve dolayısıyla mutluluğunu da artırdığına işaret eden Başkan Kavuş, “Önceliğimiz hemşehrilerimizin mutluluğu. Bunun için en iyi hizmeti en iyi şekilde alması gerekiyor. En iyi hizmet için de bizim kendimizi alanımızda en iyi şekilde yetiştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Hizmet içi eğitimler bu yönüyle bizler için çok değerli. Pandemi sürecinde bu eğitimlere ara vermek durumunda kaldık. Ama bugün, pandemi kurallarını gözeterek özellikle maske, mesafe kurallarından taviz vermeden bu eğitimleri gerçekleştiriyor, kaldığımız yerden eğitimlere devam ediyoruz. Son seminerimizde de ilgili müdürlüklerimizin personeline ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri’ ile ‘Yeni Nesil Cad’ uygulamaları ve ‘Veritabanı Modelinde Akıllı Veri’ ile çalışma metodları anlatıldı. Bundan sonra personellerimiz,konumsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile çok daha donanımlı bir şekilde hizmet verebilecekler” şeklinde konuştu.

Meram Belediyesinde ‘Hizmet İçi Eğitimler’ kaldığı yerden devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Konya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:56
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Konya Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Melissa Eczanesi
Karatay
Selimiye Eczanesi
Karatay
Akıncılar Eczanesi
Selcuklu
Beyza Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Gönül Eczanesi
Selcuklu
Ülkü Toy Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı

Konya’da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos’a uzatıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.