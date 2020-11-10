Meram Belediyesine “Sıfır Atık” belgesi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi başlattığı iki ayrı proje ile iki ayrı ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Meram Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında başlattığı, atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların kaynağında oluşumunun azaltılması çalışmaları nedeniyle hem belediye hizmet binası için hem de Meram ilçemiz adına iki ayrı "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

“Projelerimizin takdir görmesi, yeni proje üretme şevkimizi artırıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde başlatılan ‘Geri Dönüşüm Seferberliği’ne kendilerinin de “Her Atık Çöp Değildir, Yarınlar Çöpe Gitmesin” sloganıyla önemli çalışmalarla destek verdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışmalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hızda devam edeceklerini belirtti. Meram’da toplanan atık miktarının ve bu miktarın ekonomiye katkısının her geçen yıl arttığını belirten Başkan Kavuş, “Farkındalığı artırmak amacıyla sürdürdüğümüz eğitimlerden seminerlere, hedefe ulaşmamızı kolaylaştırmak için kurduğumuz atıkları kaynağında ayrıştıran hatta oluşumunun kaynağında azaltılmasına yönelik çalışma sistemimizden ihtiyaç hissedilen tüm noktalara yerleştirdiğimiz ‘Geri Dönüşüm Kutuları’na, ‘Atık Getirme Merkezi’mizden ilçenin dört bir yanına yerleştirdiğimiz ‘Kıyafet Kumbaraları’na kadar bu alanda her noktada var olmaya ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Tüm bu çalışmaların bu belge ile onurlandırılması çalışma ve proje üretme azmimizi artırmaktadır” diye konuştu.