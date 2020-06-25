Meram Bilim Kurdu, Teknofest’e 4 takımla katılacak

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Bilim Kurdu öğrencileri, Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmalarına 4 ayrı takımla katılacak. Öğrenciler, Bilim Kurdu Projesinin kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yarışmaya katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Meram Belediyesi Bilim Kurdu Öğrencileri, 22 Eylül- 27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenecek Teknofest 2020 teknoloji yarışmalarına 4 ayrı takım ile katılmaya hak kazandı. Ortaokul kategorisinde yarışacak takımlar ödül için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yarışmaya katılacak takımlara başarılar dileyerek, “Teknofest gibi gençliğimize yeni ufuklar açan büyük bir organizasyona birbirinden değerli 4 proje ile katılacak olmak bizim için gurur verici. Çocuklarımız zekaları, çalışkanlıkları, azimleri, projeleri ve gayretleriyle daha yarışmaya girmeden göğsümüzü kabarttılar. İnşallah başarılarla dönerek bu çalışmalarının sonuçlarını en güzel şekilde alırlar. Biz her şartta geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onlara destek vermeye, kendilerini geliştirebilmeleri ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri adına hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

