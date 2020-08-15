Meram Çay Sulama Uygulamasının 3. Etabı başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, toplam 26 mahallenin faydalanacağı Meram Çay Sulama uygulamasının 3. etabını 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlatıyor.

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Meram’ın yeşil dokusunun sürdürebilirliği için düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamayla ilgili olarak, "Belli periyotlarla Meram’a 130 bin metre uzunluğunda beton, kapalı ve toprak kanallar vasıtası ile Altınapa Barajı’ndan sulama maksatlı su verilmektedir. Sulama suyu, Dere, Sahibiata, Şehir, Durunday, Lalebahçe, Selver, Küçükçay, büyükçay, Avgın, Kirazlı ve Çandır, Hocacihan ırmaklarından ulaştırılacaktır. Aşkan, Ayanbey, Büyükkovanağzı, Çandır, Dere Aşıklar, Dere Camikebir, Durunday, Gülbahçe, Hacı İsa Efendi, Hacı Şaban, Kirazlı, Köyceğiz, Küçükkovanağzı, Kürden, Ladikli, Lalebahçe, Org. Tural, Osmangazi, Selam, Selver, Topraksarnıç, Yaka, Yorgancı, Yunus Emre, Hocacihan Hacılar ve Hocacihan Hanaybaşı olmak üzere toplam 26 mahallemizin faydalanacağı Meram Çay Sulama uygulamasının 3. etap sulaması 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlatılacaktır. Su tasarrufunun bilincinde olan su abonelerimizin sulama için gerekli bahçe düzenlemesini yapmaları, sulama öncesi ve sulama esnasında bahçelerinde olmaları, hem su israfını önlemek; hem de ürün kalitesi açısından önemli etken olacaktır. Ayrıca sulama yapmayacak olan abonelerin sorun yaşamaması için aboneliklerini iptal etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.



