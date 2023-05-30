YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Meram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyor

Meram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyor

30.05.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın merkez Meram ilçesinin doğal güzelliklerinden biri olan Kızlar Kayası, Meram Belediyesi tarafından turizme kazandırılıyor.

Meram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyor

Kızlar Kayası düzenlemesinin Meram Son Durak Çamlıbel Mevkiinden başlayan tarih ve turizm rotasının en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmalar tamamlandığında bu doğal güzelliğin Meram’ın cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini belirtti.

Meram Belediyesi’nin, doğal güzellikleriyle ünü Konya ve ülke sınırlarını aşmış Meram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayasını turizme kazandırmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Dere Mahallesi’nde bulunan bölgede gerçekleştirilen revizyon, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin durumu hakkında bilgi aldı. Kızlar Kayası düzenlemesinin Meram Son Durak Çamlıbel Mevkiinden başlayan tarih ve turizm rotasının en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, proje tamamlandığında alanın, Meram’ın cazibe merkezi yerlerinden biri olacağına dikkat çekti.

“DÜZENLEME İLE KIZLAR KAYASI ÇOK DAHA FAZLA MİSAFİRİ KENDİNE ÇEKECEK”

Hem Meram’ın hem de Dere Mahallesi’nin sosyal hayatına ve turizmine önemli katkı sunacak çalışmalar tamamlandığında şehir içinden ve şehir dışından pek çok misafir çekeceğine dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, projenin, Dere Mahallesi’nin ve Kızlar Kayası bölgesinin hak ettiği değeri almasını sağlayacağına vurgu yaptı. Kızlar Kayasında gerçekleştirdikleri revizyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma ve bölgenin daha rahat gezilebilmesini sağlayacak çalışmaların kısa zaman içinde tamamlanacağına işaret eden Başkan Kavuş, “Dere Mahallemiz ve bu bölge pek çok yönüyle şehrimizin en güzel bölgelerinden biri. Kilistra ve Kapadokya ile benzer coğrafi özellikler taşıyor. Buradaki pejmürdelikten dolayı gerekli ilgiyi görmüyordu. Çalışmalarımız neticesinde bu değer ortaya çıkacak. Vatandaşlarımız Kapadokya’ya gitmiş kadar olacak. Burada doğal alanı bozmadan bir teras alanı oluşturuyor, ışıklandırma ile ilgi çekici bir hale getiriyoruz” diye konuştu.

“BU DÜZENLEME KÜLTÜR VE TURİZM VADİSİNİN BİR PARÇASI”

Kızlar Kayası düzenleme projesinin Meram Bağı’nda başlayıp Dutlu Millet Bahçesi’ne kadar uzanan 8 ayrı gezi rotasından biri olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir hat boyunca uzanan bu vadi üzerinde neredeyse her şey var; kültür, tarih, yeşil ve sosyal hayat. Meram Bağı, Lavanta Bahçesi, Kızlar Kayası ile Tarihi Meram Köprüsü-Çamlıbel-Tavus Baba düzenlemeleri, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, Dutlu Millet Bahçesi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı. İşte Kızlar Kayası düzenlemesi de bu vadinin bir parçası olarak insanlarımızın sosyal hayatına katkı sunacak. Vatandaşlarımız, sevdikleriyle birlikte efsanelere konu olmuş bu alanda doğa ile iç içe rahatlıkla gezebilecek ve vakitlerini en güzel şekilde geçirebilecek. Sadece Meram’ın değil Konya’nın turizmine önemli katkı sunacak projenin mahallemize, Meramımıza ve Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıKonya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybettiDiyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Konyaspor gelecek sezonun planlamasını yapıyorKonyaspor gelecek sezonun planlamasını yapıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 30 Mayıs Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:24
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Konya Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Salı

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Bozal karaman eczanesi
Selcuklu
Kuzey eczanesi
Cumra
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Günhanlar eczanesi
Meram
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.