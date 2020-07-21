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Meram ile Mutki kardeş şehir oldu

KONYA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:51 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Bitlis’in Mutki Belediyesi kardeş şehir oldu.Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bitlis ve ilçelerinde temaslarda bulundu.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Bitlis’in Mutki Belediyesi kardeş şehir oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bitlis ve ilçelerinde temaslarda bulundu. Konyalı heyet Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu’nu ziyaret ederek Konyalıların selamlarını iletti. Konya’nın merkez ilçeleriyle Bitlis’in ilçeleri arasında ‘Kardeş Şehir’ protokolleri imzalandı. Bu kapsamda Meram Belediyesi ile Mutki Belediyesi arasındaki kardeş şehir protokolü her iki ilçenin belediye başkanı tarafından imza altına alınırken Mutki ilçesine bağlık Kavakbaşı Belediyesi ile de ‘İyi Niyet Mektubu’ imzalandı.

“Tarihi bağlarımızı güçlendireceğiz”
İmzalanan protokol sonrası bir değerlendirme yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Konyamızdan gelen heyet ile birlikte Bitlis ve ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olan Ahlat’ı ve pekçok doğal güzellikleri keşfetme fırsatı bulduk. Konyamızın incisi Meram ile Bitlis’in güzel ilçesi Mutki arasında ‘Kardeş Şehir’ protokolünü, Kavakbaşı Belediyesi ile de ‘İyi Niyet Mektubu’nu imzalamış olduk. Mutki ve Kavakbaşı Belediyeleri ile bundan sonraki süreçte geleneksel ve tarihi bağlarımızı güçlendirerek, dayanışma ve iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
Meram Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak da, “Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’u şehrimizde ve ilçemizde ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. İnşallah imzaladığımız bu protokol ile iki ilçemiz arasındaki kardeşlik bağları daha da artmış olacak. Gönül bağlarımızı ve iş birliğimizi güçlendireceğine inandığım bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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