YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor

Meram Trafik Parkı eski günlerine dönmeye hazırlanıyor

KONYA HABERLERİ  | 02.06.2020 10:20 | Son Güncelleme

Konya’nın ilk trafik eğitim parkı olan ancak birkaç yıldır atıl durumda bulunan parkın eski günlerine döndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi harekete geçti.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın en eski aile parklarından biri olan Meram Yeni Yol Köprüsü yanında bulunan Trafik Parkındaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.Trafik Parkı olarak bilinen alanın tekrar eski hüviyetine kavuşacağının müjdesini veren Başkan Kavuş, “Burası Konya’nın en eski aile parklarının biri.

Konya’nın ilk trafik eğitim parkı olan ancak birkaç yıldır atıl durumda bulunan parkın eski günlerine döndürülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi harekete geçti.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’nın en eski aile parklarından biri olan Meram Yeni Yol Köprüsü yanında bulunan Trafik Parkındaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.
Trafik Parkı olarak bilinen alanın tekrar eski hüviyetine kavuşacağının müjdesini veren Başkan Kavuş, “Burası Konya’nın en eski aile parklarının biri. İşletmecisi çıktıktan sonra birkaç yıldır boş bir şekilde bekliyordu. Şehrin ortasında kalan bu parkı eski güzel, görkemli ve nostaljik günlerine döndürmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalara başladık. Toplam alanı yaklaşık 6 bin metrekareyi bulan park içerisindeki tesisi Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Meram Belediyesi olarak biz de peyzaj çalışmalarını ve çocuklara trafik eğitimin verileceği trafik parkı bölümünü yapıyoruz. Çocuklarımız eğitim alırken ailelerinin de buradaki çok büyük ağaçların altında dinlenip nefes alabilecekleri bir mekan haline getirmek istiyoruz. Virüs salgınından dolayı işler biraz yavaşlamıştı ancak şu anda tekrar hızlandırmış olduk. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna kadar buradaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah çalışmalar tamamlandıktan sonra Meram Yeni Yol Trafik Parkı olarak tekrar eski güzel günlerine dönmüş olacak. Parkın şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Kavuş, yeni normalleşme adımları çerçevesinde halkın hizmetine sunulacak diğer parklardaki düzenleme çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Milletvekili Arvas: “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı”

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı restore edilecek

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 8 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Konya Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:22
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:14
Yatsı
21:52

Konya Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Elif Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Dergah Eczanesi
Selcuklu
Elif Sevde Eczanesi
Selcuklu
Kule Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Saygı Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Başkan Kılca: "Bu yıl asfalt rekoru kıracağız"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Ereğli’de Taş Evler projesi belediye meclisine takıldı

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Karı koca, sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.