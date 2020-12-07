Meram’a yeni cadde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte yapımı devam eden İsmail Ketenci Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Altay, 1,5 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki caddenin Karaman Caddesi ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi’ni birbirine bağlayacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen İsmail Ketenci Caddesi’ni inceledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapım mesaisine devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, İsmail Ketenci Caddesi’nin Karaman Yolu ile Dr. Ahmet Özcan Caddesi arasında 25 metre genişliğinde ve 1,5 kilometre uzunluğunda olacağını dile getirdi.

Başkan Altay, “Kamulaştırma çalışmaları tamamlandı, altyapı faaliyetleri yürütülüyor. İnşallah caddeyi 2021 ortalarında vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece Celaleddin Karatay Caddesi ve İsmail Ketenci Caddesi ile; Meram, Karatay ve Selçuklu arasındaki hat için alternatif bir çözüm üretmiş oluyoruz. Meram’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, İsmail Ketenci Caddesi’nin şehir merkezindeki yükü azaltacağını aktararak, “İnşallah bu cadde ile beraber hem şehrin trafiği yükünü paralel bir caddeye kaydırmış hem de bu bölgedeki dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza Meram’a yaptığı yatırımlar dolayısıyla minnettarlığımı sunuyorum” dedi.



