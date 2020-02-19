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Meram’da çekişmeli geçen bilgi yarışmasında iki ortaokul birinciliği paylaştı

KONYA HABERLERİ  | 19.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Bilim Kurdu Projesi kapsamında gerçekleştirilen bilgi yarışmasında, Meram’da bulunan 15 ortaokulun katıldığı final sonucunda Mehmet Beğen Ortaokulu ile Zafer Ortaokulu birinciliği paylaştı.Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesi Bilgi Yarışması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Bilim Kurdu Projesi kapsamında gerçekleştirilen bilgi yarışmasında, Meram’da bulunan 15 ortaokulun katıldığı final sonucunda Mehmet Beğen Ortaokulu ile Zafer Ortaokulu birinciliği paylaştı.
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesi Bilgi Yarışması nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Bilim Kurdu dergisi yayınlarından hazırlanan soruların yer aldığı yarışmanın finalinde, Vakıfbank İHO, Çumralıoğlu İHO, Meram Aybahçe TOKİ Şehit Süleyman Ballan İHO, Meram Osman Gazi Ortaokulu, Mehmet Beğen Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir İHO, Meram Zafer Ortaokulu, Mehmet Karaciğanlar Mevlana İHO, İsmail Adile Avcan İHO, Meram İHO, Mehmet Katırcı İHO, Necip Fazık Kısakürek Ortaokulları mücadele etti. Öğrencilerin heyecanına Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram İlçe Sağlık Müdürü Muammer Özdemir de ortak oldu.
Her okulu üç öğrencinin temsil ettiği yarışmada katılımcılara Bilim Kurdu Dergisinde yer alan bilgilerden 15 soru soruldu. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada birinciyi belirlemek için joker sorular da soruldu. Yarışma sonunda Mehmet Beğen Ortaokulu ile Zafer Ortaokulu birinciliği paylaşırken ikinciliği Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu kazandı. İsmail Adile Avcan İHO, Vakıfbank İHO, Çumralıoğlu İmam Hatip Okulları da üçüncülüğü paylaştılar. Yarışmada dereceye giren okullara ve öğrencilere madalyaları ile birlikte Meram Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyelerde verildi. Bilgi yarışmaları ödüllerinden sonra, Bilim Kurdu Projesinin daha önce gerçekleştirdiği ‘Münazara Yarışması’ ve ‘Akıl Zeka Oyunları Turnuvasında’ ödül almaya hak kazanan okullara ve öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

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