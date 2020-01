Meram’da çocuklar tatili ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde’ değerlendirecek

‘Çocuklar hem eğlenecek, hem öğrenecek’

Belediye olarak her fırsatta eğitiminin destekçisi olduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitimin ülke ve şehir için yapılan en büyük ve en önemli yatırım olduğunu hatırlattı. Sadece eğitim değil, yeni nesil ile ilgili her konuda sorumluluk alma gayretinde olan bir belediye olduklarını hatırlatan Başkan Kavuş, “15 günlük kısa arayı değerlendirmek amacıyla Gençlik Merkezimizde başlattığımız program bu gayretimizin bir tezahürüdür. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları, dünyadan haberdar olmaları, kültürümüzü ve sanatımızı en iyi şekilde öğrenebilmeleri adına bir program hazırladık. Uzman eğitmenleri eşliğinde eğlenirken öğrenecekler, öğrenirken de eğlenecekler. Meram’da yaşayan tüm çocuklarımızı bu programa katılmaya davet ediyorum. Sadece burada değil, tüm merkezlerimizde ortaya koyduğumuz programlarımızla, aktivitelerimizle her yaştan hemşehrimizin sosyal hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.