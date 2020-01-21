Meram’da çocuklar tatili ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde’ değerlendirecek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için dolu dolu bir program hazırladı.

‘Haydi çocuklar öğrenmeye ve eğlenmeye’ adı altında gerçekleştirilecek programda 7-13 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler ücretsiz yararlanabilecek. 27 Ocak Pazartesi günü başlayacak programa kayıt için aileler, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezine ya da 0 332 503 09 69 numaralı telefona başvurabilecekler.

“Birbirinden değerli derslerle çocuklar dolu dolu bir tatil geçirecekler”

Katılımcıların, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerinin hedeflendiği drama, film analizi, akıl zeka oyunları, nefes mandala, oyuncak seramik atölyesi, dekoratif sanat mucitleri, minik kimyagerler, ebru atölyesi gibi dersler ve konu anlatımları bulunuyor. Programda, çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini sağlayacak, faaliyetlere de dikkat çekilecek. Çocukların ve gençlerin ara tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini hedeflediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu amaçla birbirinden değerli konu başlıkları altında Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde başlatılan programların bir gelenek halini aldığının altını çizdi.