Meram’da Geleneksel Kort Tenis Kış Turnuvası başlıyor

Turnuva 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek 150 sporcunun iştirak edebileceği turnuvada yarışmalar 8 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmada yaş kategorileri ise şöyle; 2013-2011 doğumlular (8-10 yaş) (kız/minikler kategorisi), 2013-2011 doğumlular (8-10 yaş) (erkek/minikler kategorisi), 2010-2007 doğumlular (11-14yaş) (kız/yıldızlar kategorisi), 2010-2007 doğumlular (11-14yaş) (erkek/yıldızlar kategorisi), 2006-2004 doğumlular (15-17 yaş) (kız/gençler kategorisi), 2006-2004 doğumlular (15-17 yaş) (erkek/gençler kategorisi), 2003 ve daha büyük doğumlular (18 yaş ve üzeri) (bayan büyükler kategorisi), 2003 ve daha büyük doğumlular (18 yaş ve üzeri) (erkek büyükler kategorisi).

“Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum”

Sınırlı sayıda sporcunun katılacak olmasına rağmen bu özel turnuvanın heyecanını yaşamak isteyen tüm tenis sporcularını turnuvaya müracaata davet eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram’ın böylesi önemli bir turnuvaya daha ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Özellikle bireysel sporlarda başarı yakalayabilmek adına böylesi turnuvaları önemsiyoruz. Sporumuzun gelişmesi, gençlerimizi de spora özendirmek adına başlattığımız kort tenis turnuvasının ikincisini gerçekleştirerek bunu geleneksel bir hale getirdik. Birkaç hafta önce gerçekleştirdiğimiz ‘Türk Okçuluğu Turnuvası’nda olduğu gibi bu turnuvada da salgına karşı tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyoruz. Bu noktada da gençlerimizin ve ebeveynlerin endişe duymalarının önüne geçtik. İnşallah gençlerimiz, çocuklarımız, aileler, tenis severler ve Meram adına güzel bir organizasyon olacak. Katılacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

