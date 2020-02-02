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Meram’da gençlik merkezi yarıyıl programı sona erdi

KONYA HABERLERİ  | 02.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi yarıyıl programı sona erdi.Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Meram’da gençlik merkezi yarıyıl programı sona erdi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi yarıyıl programı sona erdi.
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi. 7-13 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin ücretsiz aldığı derslerde öğrenciler, drama, film analizi, akıl zeka oyunları, nefes mandala, oyuncak seramik atölyesi, minik kimyagerler gibi eğitici-öğretici derslerin yanı sıra mutfak üretimi eğitimi ile de yine eğitmenleri ile birlikte pasta ve kek yaparak hem eğlendiler hem de el becerilerini artırdılar.
Yarıyıl derslerini onların gelişimine en iyi katkıyı sunabilecek şekilde programladıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini sağlayacak faaliyetlerin de gerçekleştirildiğini belirtti. Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını arzu ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Bu hedefimiz ve arzumuz için çeşitli vesilelerle eğitime her yönden destek vermeye devam ediyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin köklerinden beslenerek geleceklerine şekil verebilmeleri için bu tip eğitimleri önemsiyor ve her fırsatta onlar için programlar ortaya koyuyoruz. Çocukların ve ailelerinin derslere olan ilgisi bizi sevindiriyor ve geleceğe olan inancımızı artırıyor. Gösterdikleri bu ilgiden dolayı tüm çocuklarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyor, onların ilgisini çekecek bu ve buna benzer eğitimlerin artarak devam edeceğini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Meram’da gençlik merkezi yarıyıl programı sona erdi

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