Meram’da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Konya’nın merkez Meram ilçesinde ihtiyaç sahipleri unutulmuyor. Meram Belediyesi ve Kızılay Meram Şubesi görevlilerinin hazırladığı gıda kolilerini taşıyan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışanlara teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Meram Belediyesi ile Kızılay Meram Şubesi çalışanlarının hazırladığı gıda kolileri adreslere ulaştırıldı. Kolilerin araçlara yüklenmesine yardım eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Görevlilere teşekkür eden Başkan Kavuş, “Sıcak evlerinizde çoluk çocuğunuzla oturmak varken şu soğuk kış gününde böylesi hayırlı bir hizmet için sokak sokak dolaşacak olmanız takdire şayandır. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Meram’da hizmet veren her kurum ve STK’nın Meramlılar için çalıştığına vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kurum, kuruluş ve STK’lar hemşehrilerimin farklı farklı ihtiyaçlarını gideriyor. Biz elimizden geldiğince onların yanında oluyor, destek veriyoruz. Kızılay’ı tüm bu kuruluşlardan ayrı bir yere koyuyoruz. Dünyada nam yapmış ülkemizin yıldızı Kızılay’ın yanında olmamamız ve destek vermememiz mümkün değildir. Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak inşallah. En büyük hizmetlerden birini sizler veriyorsunuz Meramımıza. Bu nedenle sizlerle birlikte olmaya, destek vermeye, sizlerle koşmaya, iyilik deyince ilk akla gelen yardım ve duyarlılığın öncüsü Kızılay ile işbirliğine her daim devam edeceğiz.”



